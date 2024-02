Tucho svela: "Ho comprato e distrutto tutte le copie del libro sugli orgasmi"

Tucho e il suo testo sugli orgasmi. Il giro delle librerie per far sparire tutte le copie

Torna d'attualità il caso del cardinale Fernandez, ormai noto come Tucho. Il titolare del dicastero della dottrina della fede, cioè colui che in accordo con Papa Francesco ha deciso per la benedizione delle coppie gay in chiesa, ha confessato di aver fatto un tour per le librerie. "Ho acquistato - ha detto Tucho e lo riporta La Verità - le poche copie che c'erano in alcune librerie e le ho distrutte". Il riferimento del cardinale è al suo libro dello scandalo pubblicato nel 1998, dal titolo: "Pasion mistica, Espiritulidad y sensualidad". Un testo in cui si faceva riferimenti espliciti agli "orgasmi" e si parlava di "donne insaziabili".

Un disagio che il cardinale - prosegue La Verità - ha descritto in una mail del 2 febbraio mandata in risposta ad alcune domande poste da Osv news. "Sono d'accordo che per gli standard odierni sia un libro scomodo. Io stesso mi sono accorto di questo 25 anni fa e pochi mesi dopo la pubblicazione ne ho ordinato la rimozione. Inoltre ho comorato le poche copie che erano rimaste in circolazione e che si trovavano in alcune librerie e le ho distrutte. Oggi scriverei qualcosa di molto diverso", ha confessato il cardinale.