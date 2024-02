"A Sanremo solo gli agricoltori amici del governo. Lollobrigida si dimetta"

Parla con Affari l’ex “forcone” che ora guida il Comitato degli agricoltori traditi

"Non è accettabile quanto sta accendo", esordisce così Danilo Calvani, uno dei leader della protesta degli agricoltori interpellato da affaritaliani.it nel giorno in cui i trattori virano su Sanremo e lanciano l'ultimatum al ministro Lollobrigida.

Che sta succedendo?

"Prima ci hanno detto che potevamo parlare a Sanremo, poi hanno cambiato idea. Abbiamo scoperto che al Festvial andavano solo quegli agricoltori che sono vicini al governo".

Ma in che senso?

"Come Giorgio Bissoli che è consigliere comunale per Fratelli d'Italia a Cerea, in Veneto. Mi sembra poco corretto. Non ha letto quando Bissoli ha detto: accogliamo l'invito di Amadeus? Dovevano andare sul palco solo loro".

Ma noi abbiamo letto che la Rai chiede un comunicato e poi valuterà se leggerlo, è corretto?

"Ripeto: non è corretto quello che stanno facendo, non è accettabile. Allora mandiamo anche noi il nostro comunicato da leggere. Non andiamo sul palco. Possono leggere il nostro, anche noi siamo agricoltori o no? Chiediamo le dimissioni di Lollobrigida. Oggi è successo un casino".

Di che tipo?

"Che anche la componente che doveva andare a Sanremo si è spaccata in due, hanno litigato, e ora hanno annullato la manifestazione che doveva tenersi domani. Vedete voi se è questo è il modo di fare…".