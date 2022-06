Turani – Nasti, è scontro tra influencer: “Paola, sei solo un pagliaccio”

Turani – Nasti, scoppia la lite sotto il post di Francesca Barra: “Paola, tu dici solo quello che la gente vuol sentirsi dire, sei un pagliaccio”

Mezzogiorno di fuoco tra le due influencer da milioni di followers. Qual è il motivo dello scontro tra Turani e Nasti? Qualche giorno fa la compagna di Zaccagni si era lasciata sfuggire l’ennesimo commento infelice su Instagram. Questa volta la critica della Nasti si rivolge alle mamme in dolce attesa con qualche chiletto in più: donne che l’influencer napoletana definisce “svaccate”.

Il mondo del web non ci sta e ad attendere Chiara c’è una vera e propria pioggia di critiche sui social. Prima fra tutte Francesca Barra che arriva a dedicarle persino un post. Rapido il commento dell’influencer bergamasca Paola Turani sul profilo della giornalista: “20kg presi in gravidanza facendo sport con uno stile di vita sano! Dopo 8 mesi ne ho ancora 2/3 ma va benissimo così!! Mi sono sentita “svaccata” in gravidanza?! NO. Anzi. Stavo da dio. Però, come dicevi tu cara Francesca Barra, capiamo bene da chi provengono certe uscite e impariamo a dargli il giusto peso… Un abbraccio”.

La Nasti non ci sta e senza mezzi termini si rivolge direttamente alla Turani: “Disse quella che veniva sotto le mie foto 10 anni fa spammandomi le foto di "seguitemi ricambio". Leccare il cu*o alla gente e dire quello che vogliono sentirsi dire ti riesce bene. Che pagliaccio che sei”. Un commento inviperito a cui la Barra risponde senza mezzi termini: “Ma la gravidanza non dovrebbe darti un senso di grazia e pace? Ma perché offendi tutti, che problemi hai?”

