“Che cafonata, nemmeno Totti e Ilary”, pioggia di critiche su Zaccagni e Nasti

"Rigore a tinte azzurre" all'Olimpico di Roma, così il calciatore laziale Mattia Zaccagni e la blogger Chiara Nasti scoprono il sesso del loro erede, con una pioggia di critiche

Il calcio di rigore all'imbrunire di mercoledì, 18 maggio, messo a segno dell'attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni, allo Stadio Olimpico di Roma, rivela il sesso del suo discendente. Il 26enne, laziale è legato sentimentalmente, da qualche mese, all'influencer da due milioni di followers Chiara Nasti.

La 24enne blogger ha finalmente scoperto insieme al suo compagno, ai familiari e tutti gli amici presenti, incluso il presidente Claudio Lotito, di essere in dolce attesa di un maschietto. La festa è stata organizzata dalla sorella di lei, l'influencer Angela Nasti. Soprattutto, i ben informati dicono che per l'affitto dello stadio la coppia ha pagato la somma di 60.000 euro.

Una serata magica per la coppia, con tanto di pioggia di coriandoli celesti piovuti sui presenti, tutto naturalmente ripeso da un videomaker, immortalato da un fotografo e rigorosamente postato sui social, con i followers in prima fila spettatori davanti ai loro smartphone a osseravare ogni dettaglio e commentando l'evento live.

Ecco, mentre sul maxischermo dello stadio lampeggiava la scritta "It's a boy!" e tutta la festa per il gender reveal party tra dolce e salato servito in lounge, pupazzi giganti e flash era in corso, Twitter ha preso a cinguettare sulla lieta kermesse e, nonostante siano passati quasi due giorni, non cessano i commenti circa la messa in scena ritenuta da molti "cafone".

Mi ammazza come cade a terra a Zaccagni, roba da telenovelas spagnole. pic.twitter.com/cJO12sf7bY — Anti Pazzini (@mayoraltitolare) May 19, 2022

Tra i tanti twitternauti, Giuseppe Montoro commenta: "Che cafonata la festa all'olimpico della nasti e zaccagni manco Totti e la Blasi hanno mai fatto una cosa del genere". La pagina Twitter GIULI CHE PENSI? cinguetta: " Affittare l’Olimpico per scoprire il sesso del bambino. Solo Chiara Nasti e Mattia Zaccagni potevano fare una cafonata del genere".

La giornalista Selvaggia Lucarelli, si aggiunge al coro digitando: "Alla cafonata pazzesca della #Nasti e #Zaccagni" e lo stesso pensa la pagina di Superciccia: "Io vorrei sapere chi è il genio che ha detto “Si” alla richiesta dello Stadio Olimpico per quella cafonata della Nasti e Zaccagni"





