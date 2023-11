Turetta e il giallo del libro per bimbi accanto al corpo di Giulia Ceccettin

Giulia: iniziato incontro legale-Turetta

L'avvocato Giovanni Caruso ha incontrato nel carcere Montorio di Verona il suo assistito Filippo Turetta, in vista dell'interrogatorio di garanzia previsto per domani. Tre le possibili strategie difensive: rispondere alle domande della gip Benedetta Vitolo, avvalersi della facoltà di non rispondere o rendere dichiarazioni spontanee. L'interrogatorio si svolgera' domattina alle dieci.

Caso Cecchettin, venerdì autopsia su Giulia, esami su violenze 'pre mortem'

Sarà l' autopsia, prevista per venerdì primo dicembre alle 9, all'istituto di anatomia patologica di Padova, a stabilire se i segni sui polsi di Giulia Cecchettin, uccisa dall' ex fidanzato Filippo Turetta a Vigonovo in provincia di Venezia, siano compatibili con il nastro adesivo trovato nella Fiat Grande Punto, con cui Turetta ne avrebbe trasportato il corpo, fino al Lago di Barcis. Per il momento, gli inquirenti non confermano che la vittima aveva le mani legate. L'esame autoptico, servirà anche a capire prima di morire, se Filippo avrebbe torturato Giulia.

Giulia: accertamenti su libro per bambini accanto a corpo

Gli investigatori impegnati nell'inchiesta sull'omicidio di Giulia Cecchettin stanno svolgendo accertamenti sul libro per bambini trovato al fianco del corpo della ragazza. Non e' ancora chiaro chi abbia comprato il volume, se la stessa Giulia, aspirante illustratrice, o Filippo Turetta, accusato di averla uccisa.

Giulia: al Ris coltello e tracce ematiche

La Procura di Venezia ha spedito ai Ris di Parma il coltello trovato nell'auto di Filippo Turetta e i campioni ematici relativi alle tracce di sangue repertate nel parcheggio di Vigonovo dove sarebbe avvenuta la prima aggressione del ragazzo in carcere con l'accusa di aver ucciso Giulia Cecchettin.

CECCHETTIN: PM CHIEDE RIENTRI AUTO TURETTA, ANDRA' DIRETTA A RIS DI PARMA

Il pm di Venezia Andrea Petroni ha richiesto al suo omologo tedesco di poter procedere al trasporto dell'auto di Filippo Turetta, arrestato in Germania per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, direttamente al Ris di Parma. Si attende dunque il 'nulla osta' che possa garantire che la Fiat Punto e gli oggetti trovato all'interno - tra cui un guanto e un coltello - possano essere trasportati senza contaminazione ed essere analizzati dai carabinieri nei laboratori di Parma.

Saranno dunque i Ris di Parma a dover svolgere tutti gli accertamenti sui due coltelli, uno recuperato a Vigonovo e l'altro nell'auto, sul guanto, sulle tracce repertate sull'asfalto e sulle macchie di sangue che sarebbero state trovate nell'auto di Turetta. Ma i carabinieri saranno ancora impegnati anche nel ricostruire le ricerche via web fatte dal 21enne prima della fuga - ''online non ha cercato nessun kit di sopravvivenza'' ci tiene a precisare un investigatore - così come sul cellulare (non trovato) di Giulia che risulta spento dalle 22.45 dell'11 novembre scorso. Resta inoltre da capire quando e perché ha comprato nastro adesivo e sacchi neri, così chi e quando ha comprato il libro per bambini trovato vicino al corpo senza vita della studentessa di Ingegneria biomedica.