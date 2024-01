Turista tedesca 16enne scivola nel dirupo e muore. Ritrovata dopo ore

Val Pusteria, turista tedesca di 16 anni scompare e viene ritrovata morta dopo ore. L'ipotesi che sia scivolata in un dirupo

Era uscita all'alba per una passeggiata nel bosco, poi nessuno l'aveva più vista. Una turista tedesca di 16 anni è stata trovata morta nelle vicinanze del maso dove stava alloggiando a San Candido, in Val Pusteria. La giovane, in vacanza con la famiglia per la classica settimana bianca, era uscita alle prime ore del mattino, senza però dare più sue notizie. Intorno alle 11, non essendo ancora rientrata, la famiglia ha dato l'allarme.

La mobilitazione, lì, è scattata subito. Coinvolte una cinquantina di persone tra soccorso alpino, vigili del fuoco e guardia di finanza che han battuto tutto il territorio circostante. Il corpo della giovane è stato trovato a circa 300 metri dal maso dove alloggiava. Sull'accaduto indaga la polizia di San Candido. Con ogni probabilità la causa del decesso è legata all'assideramento piuttosto che a una caduta fatale, dato che il corpo è stato trovato in un punto non particolarmente ripido. Possibile che la giovane sia scivolata e abbia perso i sensi, per poi morire congelata. Per ora si escludono segni di violenza o da parte di altre persone.