Uccisa a Vicenza: arrestato il marito, alloggiava vicino casa

E' stato arrestato dai carabinieri Pierangelo Pellizzari, l'uomo accusato di aver ucciso a colpi di arma da fuoco, il 10 settembre, la moglie Rita Amenze, nigeriana, prima di darsi alla fuga. Il 61enne è stato rintracciato vicino a casa. Pellizzari si era rigugiato, ancora con la pistola in tasca, in un'abitazione di Villaga, a poca distanza dalla casa di via Quargente dove la coppia risiedeva. E' accusato dell'omicidio della moglie, 3oenne, la sola che lavorava della coppia.

La vicenda

C'è chi parla di un agguato. Secondo altre fonti la vittima si trovava nel parcheggio dell'azienda per cui lavorava, proprio con il marito, dal quale si stava separando probabilmente per discutere alcuni dettagli dell'imminente separazione.