Uccisa nel catanese a colpi di pistola: trovato impiccato l'ex ragazzo omicida

Donna uccisa nel catanese dall'ex compagno: l'uomo si è impiccato vicino al muro di un casolare

Antonio Sciuto è stato trovato impiccato a Trescastagni nel catanese verso metà pomeriggio, intorno al muro di un casolare nel fondo agricolo Trigona. I carabinieri avevano individuato una Fiat 500, che l'uomo era solito utilizzare. Il 38enne era ricercato per l'omicidio della sua ex compagna Vanessa Zappalà, uccisa a colpi di pistola ad Aci Trezza nella notte tra il 22 e il 23 agosto. La giovane è stata colpita mentre stava passeggiando nella borgata marinara assieme ad alcuni amici coetanei. Stando ai media locali sarebbe stato fatale un colpo alla testa. Ferita di striscio e poi medicata dai medici del 118 un'amica della giovane. Nella notte è scattata subito la caccia all'uomo. A giugno Sciuto era stato arrestato, su disposizione della procura di Catania, dai carabinieri di Trecastagni, dopo che la giovane lo aveva denunciato. Gli erano stati contestati i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Era stato sottoposto ai domiciliari e poi il gip lo aveva liberato, imponendogli il divieto di avvicinamento. A renderlo noto è il colonnello Piercarmine Sica, comandante Reparto operativo del comando provinciale carabinieri. Vanessa era di Trecastagni, comune ai piedi dell'Etna. L'ex fidanzato era invece di San Giovanni La Punta.