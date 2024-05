Morto a Palermo il marito dell'eurodeputata Donato. Lei: "L'hanno ucciso"

Morto a Palermo il marito dell'eurodeputata Donato: l'uomo trovato nell'auto con una fascetta di plastica attorno al collo

A Palermo è stato ucciso Angelo Onorato, architetto, titolare di un negozio di arredamenti e marito dell'eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato. La vittima è stata trovata nella sua auto nella zona di via Ugo La Malfa. L'imprenditore aveva una fascetta di plastica intorno al collo. A lanciare l'allarme è stata la moglie che era riuscita a trovare la posizione della vettura con il Gps. La donna non aveva notizie di lui da diverse ore. Pare che l'imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno e che quello nei pressi di via Ugo La Malfa, dove è stata trovata l'auto, fosse il luogo scelto per parlare. Oltre alla fascetta di plastica sul collo l'imprenditore aveva una chiazza di sangue all'altezza del petto sul lato destro del torace che, dicono gli investigatori, potrebbe essere colato dalla bocca.Questo spiegherebbe perché le prime indiscrezioni parlavano di colpi di pistola sparati per uccidere l'uomo.

Francesca Donato, arrivata davanti all'auto, ha fatto la drammatica scoperta. Disperata, ha gridato a tutti "che glielo avevano ucciso", hanno raccontato alcuni presenti.