Sondaggi: Pd vola, Meloni ancora su. Male la Lega di Salvini che…

La Lega scende al 26,6% con un calo dello 0,3%. Mantiene ancora la leadership, ma si accorcia notevolmente la distanza dal Pd che con un balzo di un punto percentuale sale al 20,3%. È quanto emerge dal sondaggio Swg per il Tg La 7.

Sondaggi: Movimento 5 stelle sale, Fratelli d’Italia è inarrestabile e si avvicina

Leggera crescita per il M5s che guadagnando lo 0,1% dei consensi sale al 16%. Segue Fratelli d’Italia che sembra inarrestabile. Con un balzo dello 0,6% il partito di Giorgia Meloni raggiunge il 14,2% dei consensi e si avvicina ai pentastellati. Male Forza Italia che perde lo 0,4% e scende al 5,6%. Cala anche Sinistra italiana-Articolo 1 che scende al 3,5% perdendo lo 0,3%.

Italia Viva supera Azione: guadagnando lo 0,1% va al 3% e scavalca il partito di Calenda che invece cala dello 0,2% e scende al 2,9%. I Verdi scendono al 2%, mentre +Europa resta stabile al 2,5%. Male anche Cambiamo, che va all’1,2% perdendo lo 0,3% dei consensi.

Sondaggi: Lega, Pd, M5s, Fdi, Fi, Iv…tutti i dati

Lega – 26,6% (-0,3%)

Partito Democratico – 20,3% (+1,0%)

Movimento 5 Stelle – 16,0% (+0,1%)

Fratelli d’Italia – 14,2% (+0,6%)

Forza Italia – 5,6% (-0,4%)

Sinistra Italiana – 3,5% (-0,3%)

Italia Viva – 3,0% (+0,1%)

Azione – 2,9% (-0,2%)

+Europa – 2,5% (stabile)

Verdi – 2,0% (-0,4%)

Cambiamo – 1,2% (-0,3%)

Altra Lista – 2,2% (+0,1%)

Non si esprime – 39% (stabile)

Sondaggi maggioranza e opposizione

Quanto alle forze politiche, il Governo (PD+M5S+IV+Sinistra) è al 42,8%, mentre l’opposizione (Lega+FdI+FI) al 46,4%.

Sondaggi sui decreti sicurezza

Il sondaggio di Swg per il Tg La7 si allarga ad altri argomenti, in particolare quello relativo alla modifica dei decreti sicurezza. Agli intervistato è stato chiesto se ritengano o meno queste modifiche prioritarie per il governo. Il 31% risponde che sono prioritarie e che devono quindi essere approvate il prima possibile. A sostenere questa tesi sono soprattutto gli elettori del Pd (56%)e del M5s (26%). Un altro 31% degli intervistati ritiene che le modifiche siano importanti, ma non urgenti. Il 19% afferma invece di essere completamente contrario all’intervento sui dei decreti sicurezza. Infine, il restante 19% è indeciso o preferisce non esprimersi.