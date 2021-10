Un 15enne precipita nella vasca di depurazione. Il risucchio gli costa la vita

Un 15enne precipita nella vasca di depurazione. Il risucchio gli è fatale

Tragica fine per un ragazzo di 15 anni di Castellanza, in provincia di Varese. Una partita con un amichetto a calcio diventa un dramma. Il pallone - si legge sul Messaggero - finisce malauguratamente dentro una vasca di depurazione di una tintoria tessile e il tentativo di recuperarlo costa la vita al giovane. Niang, di origine straniera, è scivolato nel bacino di depurazione, molto grande e funzionante. Il ragazzo si è sporto sull'acqua per tentare di recuperare il pallone ma ha perso la equilibrio ed è caduto.

Niang - prosegue il Messaggero - si è avvicinato allo specchio d'acqua artificiale, probabilmente convinto di riuscire a recuperare la palla, ma è caduto ed è precipitato sul fondo della vasca, dalla quale non è più riemerso, probabilmente a causa del risucchio e della corrente della vasca sempre attiva. Immediata la richiesta di aiuto della madre e dei presenti, travolti dalla disperazione per non aver potuto fare nulla né per spegnere l'impianto, né per soccorrere il ragazzino. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e il 118. Recuperato in fin di vita, il quindicenne è arrivato in ospedale a Legnano (Milano) in condizioni disperate e, nonostante i tentativi dei medici, non ce l'ha fatta.