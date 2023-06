Un altro caso Gubbio, cena di pesce finisce male: venti intossicati

Compleanno da incubo a causa... del pesce. Venti intossicati

Quando il pesce rovina la cena, e non solo: una comitiva di amici è stata vittima di una brutta avventura in un ristorante, durante una festa di compleanno. Dopo il dolce, infatti, quando ormai tutti erano andati a casa, nella chat di gruppo hanno iniziato a susseguirsi una serie di messaggi, in cui qualcuno avvisava gli altri di stare male, e qualcun altro accusava dolori addominali, nausea, crampi. “Colpevole” un ristorante a Viareggio, dove i commensali avevano cenato, per poi essere vittime di un malessere intestinale collettivo

Un caso analogo a quello diventato virale nell'ottobre del 2022 a Gubbio, dove un centinaio di persone sarebbe rimasto intossicato in un ristorante del centro, dopo aver mangiato il pesce pescato pochi giorni prima. Una storia non chiara e che ancora non è stata nè confermata nè smentita del tutto.

Sui trenta partecipanti alla cena di Viareggio, sono state almeno 20 le persone ad aver segnalato dei disagi, con attacchi di dissenteria e dolori allo stomaco. Anche se nessuno è arrivato ad andare al pronto soccorso, si è trattato probabilmente di un'intossicazione alimentare di massa. Scartato il dolce, cosa ha fatto male ai commensali? La domanda è stata girata il giorno successivo al ristoratore e sotto accusa è finito proprio il pesce, perché quei dieci che non hanno avuto problemi, non l'hanno neanche toccato. Lo stesso ristorante, però, ha assicurato di aver fatto tutti i controlli del caso, anche con i fornitori di prodotti ittici. Ma intanto i clienti sarebbero intenzionati a denunciare il fatto.