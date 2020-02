un meteorite solca il cielo di fano e si schianta in mare poco lontano da riva

Marche, un meteorite è caduto a circa 7/800 metri dalla costa

E' accaduto di fronte alla spiaggia di Gimarra di Fano. Testimone oculare un vecchio pescatore del porto che al telefono ancora visibilmente emozionato e col fiatone racconta: “Il meteorite era molto grande, l’ho visto a 5/600 metri d’altezza, sopra il mare, era luminoso, aveva una coda lunga di 50/60 metri. Una lingua di fuoco rossa, ma che mano a mano che si avvicinava all’acqua diventava sempre più bianca. Ha sentito qualcosa, un fischio, un rumore ? No perchè ero in spiaggia e qui c’è molto vento. E poi ? Si è inabissato nel mare". Il meteorite cadendo sulla terraferma avrebbe potuto creare danni ingenti, per fortuna non si registrano feriti.