Un uomo finisce al pronto soccorso, dopo aver indossato un anello fallico

Venezia, un uomo finisce in ospedale, dopo aver indossato un anello fallico

Un gioco erotico finisce male per un uomo della provincia di Venezia. Come riporta Il Gazzettino, all'ospedale di Portogruaro (VE), si è presentata una coppia di amici, uno dei due lamenta fortissimi dolori al basso ventre tanto da non riuscire quasi a parlare. La sofferenza insopportabile è localizzata nelle parti intime. Le fitte sono talmente lancinanti da fargli superare anche la vergogna residua.

La causa dei suoi dolori sono dovuti all'anello fallico che si era infilato per prolungare l’erezione e ottenere più piacere sessuale. Ma qualcosa è andato storto perché quel cerchio in metallo non è più riuscito a toglierlo con la spiacevolissima conseguenza del blocco del flusso sanguigno e con il resto che lasciamo all’immaginazione.

Ma cosa c’entrano i vigili del fuoco? Il loro supporto è stato richiesto proprio per tagliare l’anello in acciaio del diametro all’incirca di cinque centimetri, ma talmente spesso da risultare impossibile inciderlo con i normali strumenti chirurgici.