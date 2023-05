Una coppia si apparta e finisce nel canale. Tragedia scampata nel veneziano

Fossalta di Portogruaro, una coppia "troppo" focosa dimentica il freno a mano e rischia grosso

Due giovani ragazzi della provincia di Pordenone stavano rientrando da un classico sabato sera in discoteca - il locale Palmariva della cittadina Fossalta di Portogruaro - quando hanno avvertito il desiderio di allontanarsi dalla calca della movida per appartarsi, lontani da occhi indiscreti, così da abbandonarsi alle effusioni d'amore. La Fiat Punto - la vettura in questione - si è fermata nel parcheggio del locale di provincia a questo scopo, nell'impeto però il giovane alla guida ha dimenticato di azionare la leva del freno a mano. L'auto è precipitata nella scarpata del canale circostante il parcheggio, ma l'incidente fortunatamente è costato alla coppia solo un bello spavento. Non ci sono state conseguenze nella "caduta libera" grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco, che - allertati da altri avventori della discoteca - hanno appunto estratto la giovane coppia dall'auto finita sul fondale.