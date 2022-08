Una ragazza 26enne viene colta da malore in discoteca. Si accascia e muore

Una giovane mamma di 26 anni è morta a seguito di un malore, mentre si trovava in discoteca

Francesca Testana è la giovane mamma morta a seguito di un malore, mentre si trovava in una discoteca di Latina. La 26enne ha lasciato il marito e i due figli. Soprattutto, la sorella inveisce contro chi critica l’accaduto: "Ha avuto un malore, non era drogata. Esigo silenzio e rispetto verso la mia famiglia che ora è distrutta".

Dalla ricostruzione dei fatti, Francesca Testana è morta intorno all’1,30 del mattino, di ieri 18 agosto, mentre era alla discoteca El Paso con le amiche e la sorella. Il titolare del locale ha detto: "È stato fulmineo, è caduta a terra mentre ballava sul palco. I nostri addetti sono intervenuti immediatamente. In sala c'erano anche un infermiere e un giovane medico. Abbiamo provato a rianimarla. Poi i sanitari del 118 hanno provato in ogni modo a rianimarla per oltre mezz'ora con massaggio cardiaco e defibrillatore".



La ragazza era guarita dal Covid da poco (era risultata negativa venerdì). Lascia il marito Lorenzo e due figli, un bambino e una bambina. Sulla vicenda indagano i carabinieri, la procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso.