Francia, una vignetta di Charlie Hebdo offende due associazioni cattoliche: "Incita all'odio religioso"

Francia, il settimanale Charlie Hebdo denunciato per una sua vignetta: "Provoca incitamento all'odio religioso"

La Madonna di Lourdes dipinta con i sintomi del vaiolo delle scimmie e accanto la scritta: "Vaiolo delle scimmie: prima comparsa del virus in Europa". Si tratta di una delle ultime vignette del settimanale satirico francese Charlie Hebdo, pubblicata il 16 agosto scorso. E, come spesso accade, è finita nel mirino di due associazioni religiose che hanno accusato la rivista di "provocazione e incitamento all'odio religioso".

Le associazioni cattoliche francesi Marie de Nazareth e La petite Voie hanno sporto denuncia contro l'autore della vignetta Pierrick Juin e contro Riss, direttore editoriale di Charlie Hebdo. Non solo, anche il giornale la Tribune Chrétien aveva denunciato la vignetta per "incitamento gratuito all'odio verso i cattolici di Francia" e lanciato una petizione con lo scopo di ottenere il ritiro dell'immagine. Era stata ritenuta "insultante, provocatoria, incitante esplicitamente all'odio verso la comunità cattolica". Tale petizione ha raccolto una cifra esorbitante di firme: quasi 25mila.

Infine, la caricatura era stata criticata anche da alcuni religiosi come il vescovo di Bayonne Marc Aillet, che aveva scritto su X che "la libertà di espressione non può giustificare una caricatura così abietta". Al momento, non sembra che la redazione di Charlie Hebdo abbia risposto in qualche modo.