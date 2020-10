Unibo: contro Covid integratore alimentare per aiutare il sistema immunitario

Un integratore alimentare per aiutare il sistema immunitario nella lotta contro SARS-CoV-2 per la popolazione ad alto rischio, a base di ingredienti naturali, ricco di Spermidina, una poliammina ricavata dal germe di grano che ha un ruolo cruciale nel favorire l'autofagia, e di Eugenolo, un olio essenziale antivirale ad ampio spettro che agisce diminuendo la capacità di replicazione dei virus.

Sarà sviluppato nell’ambito del progetto europeo SPIN, coordinato dall’Università di Bologna: grazie al progetto europeo SPIN (SPermidin and eugenol INtegrator for contrasting incidence of coronavirus in EU population), promosso da EIT Food. L'integratore è pensato come aiuto contro il coronavirus fino a quando un vaccino non sarà disponibile per tutti, e anche in seguito, per mitigare la gravità dei sintomi e dei contagi attraverso un approccio antivirale naturale. Non è pensato per sostituire o potenziare i vaccini attualmente in fase di sviluppo.