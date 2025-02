Università di Torino, "perdonato" il prof accusato di molestie. Tornerà a insegnare, proteste

Prof sospeso per molestie "perdonato". Torna in cattedra ma avrà un tutor. Le reazioni

Federico Vercellone, 69 anni, tornerà ad insegnare all'Università di Torino, ma sarà affiancato da un tutor. Il docente, infatti, era finito al centro di una pesante vicenda giudiziaria nel marzo 2024, che è ancora in corso, in seguito a varie accuse a suo carico: molestie. Un anno fa l'Ateneo aveva deciso di sospenderlo per questi commenti di natura sessuale nei confronti di alcune studentesse. Tra meno di una settimana - riporta La Stampa - partirà il suo corso di Estetica dell'immagine, dove sono attesi circa 300 iscritti. Ma il docente non sarà solo: con lui ci sarà appunto un tutor, cioè una figura professionale che affianca e supporta i professori durante l’insegnamento e gli esami.

Il caso intorno al docente - prosegue La Stampa - era scoppiato un anno fa. Il collettivo di sinistra Studenti indipendenti aveva raccolto centinaia di denunce per molestie in ateneo. All’università sarebbero state mostrate varie prove tra cui foto e video, facendo così partire un’indagine interna che aveva portato alla sospensione per un mese del professore, accusato di "sguardi lascivi rivolti a una studentessa durante un esame". Vercellone è al suo ultimo anno prima della pensione.

A novembre ha ripreso a insegnare con un corso di Estetica, che siccome era facoltativo e rivolto a pochi studenti di Filosofia, è passato inosservato. Già all’epoca, però, le associazioni studentesche erano state allertate. Ora la situazione rischia di farsi più pesante, visto che saranno oltre 300 gli studenti del suo corso. "Posso garantire - dice una rappresentante di una associazione studentesca dell'università - che soprattutto per le matricole il disagio viene percepito in maniera pressante".