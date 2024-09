"Uno dei peggiori pedofili della storia". Uomo confessa 307 abusi su bambini, insegnava in una scuola di Pisa

Maestro pedofilo, in tribunale ammette di aver abusato di 307 bambini

Un maestro pedofilo è sotto processo e l'accusa è pesantissima: abusi sessuali su 307 bambini. Il caso di Ashley Paul Griffith è destinato a entrare nella storia e coinvolge non solo l'Australia, dove l'insegnante è nato, ma anche l'Italia. Griffith infatti ha insegnato e abusato di bambini anche in una scuola di Pisa. Lui ha deciso di vuotare il sacco e ha ammesso di aver compiuto tutti i reati che gli sono stati contestati. Una confessione raccapricciante. La polizia - riporta La Nazione - lo ha definito "il peggior pedofilo d’Australia". L'ex educatore d'infanzia di 46 anni, a giudizio al tribunale distrettuale del Queensland, ha confessato 307 reati sessuali su minori a lui affidati a Brisbane, a Sydney, e in Italia, a Pisa, dove ha lavorato per un periodo.

Le violenze sono avvenute tra 2007 e il 2022. La svolta nelle indagini avvenne nel 2022, grazie a un dettaglio ricorrente sullo sfondo di molti di questi video: furono delle lenzuola riconducibili a un produttore specifico che riforniva i centri per l’infanzia del Queensland a permettere di risalire a Griffith. In molti sono scoppiati in lacrime sentendo la confessione di Ashley Paul Griffith davanti al giudice Anthony Rafter. Griffith è apparso con una polo a righe e jeans ed è rimasto in piedi mentre venivano lette le accuse. Ha detto "colpevole" con voce calma mentre ciascuna delle accuse veniva letta dal collaboratore di un giudice e occasionalmente annuiva. La polizia federale australiana ha dichiarato di aver identificato tutte le vittime e aver informato le famiglie.