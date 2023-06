Uova di mosca nell'orecchio mentre dorme: "Lo stanno divorando dall'interno"

Brasile, una mosca depone le uova dentro l'orecchio di un uomo. I dolori lancinanti, poi la scoperta choc

“Gli insetti lo stanno divorando dall’interno”. In Brasile, una mosca ha deposto le uova dentro l’orecchio di un uomo che si era addormentato sul divano, causandogli dolori lancinanti. È successo a Valdemir Dencati che, una volta accortosi che qualcosa non andava, è subito corso in ospedale.