Urbino, ambulanza si scontra contro un pullman e prende fuoco: tre vittime

Scontro in galleria tra un'ambulanza e un autobus di ragazzi

Scontro tra un pullman di ragazzi in gita provenienti da San Benedetto e un'ambulanza della Croce Rossa nella galleria sulla SS73 bis. L'incidente avvenuto all'interno della galleria "Cu gulino", tra Urbino e Fermignano ha causato il decesso di tre persone che viaggiavano a bordo dell'ambulanza che è andata a fuoco dopo essersi scontrata con il bus. Un'altra persona è in grave condizioni. Lo comunica l'Anas, spiegando che sono in corso le operazioni di rilievo e di ripristino della regolare circolazione.