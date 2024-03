Urso, Lollobrigida, Marta Fascina: i nomi dei politici "spiati" dal finanziere

Le strane ricerche del finanziere dell'Antimafia su politici (e non)

Non solo Guido Crosetto, ma anche Adolfo Urso, Francesco Lollobrigida e persino Marta Fascina. Sono alcuni dei nomi che sarebbero stati vittime di una vicenda su cui indaga la Procura di Perugia, che ha avviato un’inchiesta sul luogotenente della Guardia di Finanza, Pasquale Striano, per accessi abusivi agli atti informatici di banche dati riservate.

"A Striano vengono contestati un totale di circa 800 accessi effettuati dal 2020 in avanti. Resta ancora da chiarire quale fosse l’obiettivo di questa vastissima attività di spionaggio”, scrive il Corriere della Sera, che cita tra gli altri nomi anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e l’ex sottosegretario leghista Claudio Durigon.

Sempre secondo il Corriere della Sera, "nell’elenco compaiono anche i nomi di almeno due esponenti di Forza Italia: il governatore della Calabria, appena eletto vicesegretario del partito, Roberto Occhiuto, e Marta Fascina, deputata nonché ultima compagna di Silvio Berlusconi. Ma ci sono pure i nomi dell’ex premier, ex segretario del Pd e fondatore di Italia viva Matteo Renzi; dell’ex parlamentare (ora in carcere) Denis Verdini; della ex presidente della Camera Irene Pivetti".

E molti altri ancora, compreso l’imprenditore-editore Francesco Gaetano Caltagirone in una lunga lista "per un totale di circa 800 accessi contestati a Striano, effettuati dal 2020 in avanti. Resta ancora da chiarire quale fosse l’obiettivo di questa vastissima attività svolta mentre il finanziere era in servizio alla Direzione nazionale antimafia".