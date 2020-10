Usa 2020, Trump è un flop. Leader mondiali deludenti, anche a casa nostra

Dopo 4 anni con Trump alla Casa Bianca, l’America è più divisa e spaventata, oltre che in preda a un’epidemia, che non riesce a contenere. Le violenze sono in crescita. La carenza di leader autorevoli, in grado di gestire i tanti problemi sul tappeto, non solo il Covid-19, si avverte anche in altri Paesi. Jospin, Sarkozy e Hollande, ieri, Macron, oggi, inducono i francesi a ripensare alla grandeur del generale de Gaulle, ma anche a statisti del calibro di Mitterrand, Chirac e Rocard.

E, anche in Italia, la classe dirigente non appare all’altezza delle tante, complesse sfide e neppure in grado di rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini. Nessuna nostalgia per il passato. Ma, negli anni 60 e 70, c’erano confronti politici, di buon livello e non risse da cortile. I leader di quell’epoca commisero errori, ma tentarono di cambiare il Paese. Oggi i partiti litigano tra di loro, sono divisi, su tutto. E rischiano di far perdere le speranze ai cittadini sul futuro e di rendere incolmabile la frattura tra le istituzioni e il Paese reale. E noi, a differenza degli americani, non abbiamo neppure un Joe Biden, che non è un Kennedy, dietro l’angolo....