Usa, chiamata anonima alla polizia: "È stata una scimmia cappuccino"

Usa, una scimmia cappuccino s'impossessa del cellulare dello zoo e chiama il 911

Nella contea di San Luis Obispo, in California, dietro a una strana telefonata anonima al numero di emergenza della polizia c'è lo zampino, o meglio la zampa, di una scimmia cappuccino.

La telefonata all'inizio della storia narrata sui social della polizia locale, ha suscitato un po' di apprensione nell'ufficio dello sceriffo, abituato a non far cadere nel vuoto le richieste di soccorso. L'insolita chiamata al 911 senza risposta ricevuta dall'agente di turno è avvenuta lo scorso sabato, 13 agosto. Immediatamente sono scattati i controlli per accertarsi che non si trattasse di una reale emergenza.

A quel punto si è scoperto che la telefonata arrivava da uno zoo, in particolare quello di Paso Robles. Gli agenti hanno approfondito la questione e hanno scoperto che nessuno aveva effettuato chiamate d'emergenza al 911. Il caso si è così complicato ulteriormente, fino a quando non è arrivata la spiegazione.

In base a una accurata ricostruzione dei fatti, si è dedotto che una scimmia cappuccino di nome Route aveva apparentemente raccolto il cellulare dello zoo . "Ci è stato detto che le scimmie cappuccino sono molto curiose e afferrano qualsiasi cosa, premendo tutti i pulsanti", scrive in un post l'ufficio dello sceriffo spiegando il surreale epilogo della vicenda. "Ed è quello che ha fatto Route".