Usa, il figlio uccise 4 compagni. Condannati i genitori per omicidio colposo

In Michigan sentenza clamorosa: il figlio uccide 4 compagni di scuola, condannati i genitori

James Crumbley, padre del minore responsabile della strage di una scuola in Michigan nel 2021, è stato condanna per omicidio colposo involontario, con una sentenza, che arriva dopo un'analoga nei confronti della moglie, che rende la coppia i primi genitori di minori autori di sparatorie di massa condannati per omicidio. Ethan Crumbley, che aveva 15 anni quando uccise i suoi quattro compagni di scuola tra i 14 ed i 17 anni, è stato condannato lo scorso anno all'ergastolo ostativo in un processo in cui è stato giudicato come un adulto per 24 incriminazioni, tra le quali omicidio di primo grado e terrorismo.

Per la strage, avvenuta il 30 novembre di 3 anni fa, aveva usato una pistola 9mm Sig Sauer che suo padre gli aveva comprato quattro giorni prima come regalo anticipato di Natale. I genitori James e Jennifer Crumbley hanno fronteggiato le stesse accuse - cioè di aver messo a disposizione del figlio, che mostrava un chiaro disagio, di un'arma letale - in due diversi procedimenti. Per entrambi è stata fissata per il 9 aprile l'udienza in cui il giudice annuncerà la pena a cui saranno condannati.