Usa, polizia uccide un afroamericano: la ricostruzione in un video choc

Usa, video mostra agente sparare e uccidere afroamericano

Un agente che spara alla testa a un uomo durante un fermo, uccidendolo. E' quanto si vede in un filmato diffuso dal dipartimento di polizia di Grand Rapids (Michigan), come riportato dai media americani. Le immagini, riprese dal cellulare di un testimone, mostrano l'agente che spara a Patrick Lyoya, afroamericano, durante un controllo stradale.

Il dipartimento ha affermato che la sparatoria mortale è avvenuta il 4 aprile, dopo quella che la polizia ha descritto come una "lunga lotta".

Un rappresentante della famiglia di Lyoya ha però contestato la ricostruzione della polizia. Alla Cnn, ha detto di aver visto il video della sparatoria e crede che il 26enne sia stato ucciso "in stile esecuzione". La polizia ha dichiarato che né i video né l'audio sono stati modificati, ma alcune immagini sono state oscurate o sfocate per garantire la privacy.

Il capo della polizia Eric Winstrom ha dichiarato che l'agente che ha sparato non sarà identificato pubblicamente a meno che non ci siano accuse penali. Attualmente, ha spiegato, è in congedo retribuito e i suoi poteri di polizia sono stati sospesi. La polizia Michigan sta conducendo un'indagine penale.