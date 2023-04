Un uomo si arrabbia per un pallone in giardino e spara a bimba e padre

Usa, ennesima sparatoria: 24enne ferisce una bimba e suo padre per ... un pallone nel suo giardino

Arrabbiato perché i bambini che giocavano in un vicino campetto da basket avevano fatto finire il pallone nel suo giardino, un uomo è uscito di casa sparando con un fucile, ferendo una bambina di 6 anni e suo padre. L'ennesimo, allucinante, incidente è successo in North Carolina, dove la polizia sta ora dando la caccia al 24enne afroamericano Robert Louis Singletary, che è stato incriminato per tentato omicidio, aggressione a mano armato e possesso abusivo di armi. Lo stesso Singletary, lo scorso dicembre era stato incriminato per aver aggredito la sua fidanzata con una motosega.

"Noi non conosciamo neanche quell'uomo, perché ha sparato a me ed al mio papà?", ha detto la piccola, rimasta ferita al volto dal frammento di un proiettile. Quando Singletary ha iniziato a sparare contro i bambini, il padre è intervenuto per proteggerli ed ha questo punto l'uomo l'ha inseguito e ferito alle spalle. "Ha guardato a mio marito e mia figlia ed ha detto 'vi voglio uccidere", ha detto la moglie Ashley Hilderbrand.

Usa, ennesima folle sparatoria senza motivo: i precedenti

La scorsa settimana, un uomo di 84 anni ha ferito alla testa Ralph Yarl, un 16enne afroamericano che aveva suonato per sbaglio alla sua porta. Due giorni in una località rurale dello stato di New York un uomo ha sparato contro un'auto entrata, sempre per sbaglio, nella sua proprietà uccidendo una ragazza di 20 anni. Ed infine in Texas due ragazze, che rientravano dagli allenamenti da cheerleader, sono state ferite dopo aver aperto la portiera di un'auto sbagliata.