Usa, trovati resti umani in un congelatore: è giallo. Indagini in corso-FOTO

Colorado, le autorità indagano su un possibile omicidio. Trovati resti umani in un congelatore

Gli agenti del Colorado Occidentale hanno risposto a una segnalazione alla fine della scorsa settimana e hanno trovato una testa umana in un congelatore. È successo venerdì in una casa al 2900 di Pinyon Avenue, nella città di Grand Junction.

Come riporta Dagospia "la proprietà era stata venduta di recente e a contattare le autorità sono state alcune persone che stavano ripulendo la casa, secondo l'Ufficio dello sceriffo della contea di Mesa. Le persone che hanno chiamato hanno detto che pensavano di aver scoperto dei resti umani.





Krex-tv riferisce che il freezer si trovava nel cortile anteriore della proprietà: si trattava di un congelatore a cassetta. L'emittente televisiva ha anche riferito che le persone che stavano pulendo erano i nuovi proprietari di casa. Hanno chiamato la polizia dopo aver trovato un sacchetto con dentro quelli che ritenevano essere resti umani.

Le autorità stanno ora indagando su un possibile omicidio e non hanno condiviso molti altri dettagli, tranne che per dire che gli investigatori ritengono che non ci sia alcuna minaccia in corso per il pubblico e che si tratta di un "incidente isolato".