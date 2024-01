Il grande freddo blocca le Tesla: a Chicago cimitero di auto elettriche- FOTO

Il freddo record negli Stati Uniti paralizza le Tesla: sono tutte ferme

Continuano i disagi per il grande freddo negli Stati Uniti, in particolare a Chicago. A farne le spese sarebbero stati anche i proprietari di veicoli elettrici, bloccati nelle stazioni di ricarica. A causa delle bassissime temperature, arrivate a sfiorare anche i meno 20°, moltissime Tesla sarebbero infatti ferme in quelli che sono stati rinominati "cimiteri di automobili". GUARDA IL VIDEO

Tesla cars are having a hard time to be charged in Chicago due to severe cold.



The temperatures dropped to negative 23 C in the city.



Come riporta Libero quotidiano "una stazione di ricarica rapida a Chicago si è trasformata in un cimitero di veicoli a batteria a causa delle temperature gelide. Dalle immagini tratte dal servizio dell’emittente televisiva Fox Business si vedono le macchine bloccate nelle stazioni di ricarica, con i proprietari che si affannano a spingerle nella neve senza però riuscire a riavviarle. In tutta la città sono decine le automobili elettriche ferme, e scariche, in attesa di una ricarica impossibile da realizzare. Il fenomeno non è limitato a Chicago, ma riguarda tutte le zone del Midwest degli Stati Uniti.

I tempi di attesa per mettere in moto le auto sono lunghissimi. Una persona ha detto che è da domenica pomeriggio che prova a ricaricare la sua Tesla in una stazione di Oak Brook, Illinois: «Sono tre ore che sono qui, dopo essere stato qui tre ore ieri». Insomma, tutti costretti ad andare a piedi per Chicago e dintorni, a causa sì del freddo record, ma anche dell’azienda guidata da Elon Musk che, come ricordato da Il Messaggero, già in passato si è trovata a dover affrontare un problema tecnico innescato dalle temperature gelide.

Come ha spiegato al notiziario Mark Bilek della "Chicago Auto Trade Association" il freddo può influire sulla capacità dei veicoli elettrici di caricarsi correttamente. «Non è plug and go. È necessario precondizionare la batteria, il che significa che è necessario portarla alla temperatura ottimale per accettare una ricarica rapida». Per immagazzinare al meglio l’energia, le batterie di Tesla devono insomma raggiungere una certa temperatura. Se non riescono a farlo possono restare a terra o caricarsi troppo lentamente. L’azienda ha consigliato ai suoi utenti di tenere la batteria almeno al 20% anche quando l’auto è ferma".