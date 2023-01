Meteo, freddo tra 10 giorni sull'Italia. Sarà gelo polare tipo Anni '80!

Meteo, freddo sull'Italia. Polare. La data c'è



Non c'è ancora traccia alcuna del vero freddo invernale, tuttavia nel lungo termine qualcosa pare muoversi e ora si intravede una data per la svolta, scrive www.ilmeteo.it.

La stagione che stiamo vivendo è davvero anomala, caratterizzata da temperature di parecchio sopra la media del periodo e nemmeno la perturbazione in atto riuscirà a portare giù le colonnine di mercurio. D'altronde se i fronti perturbati (come quello attualmente in transito) sono accompagnati da venti miti di Libeccio e di Scirocco, giocoforza i termometri sono costretti a rimanere ben distanti dagli standard climatici del periodo.

Cerchiamo allora di capire come si comporteranno le temperature nei prossimi giorni e quando è previsto l'arrivo di un po' di freddo invernale sul nostro Paese. Tra Martedì 10 e Mercoledì 11 alcune differenze sul fronte termico si registreranno solo durante la notte e nelle prime ore del mattino. Ci riferiamo ai valori minimi che potranno calare rispetto agli ultimi giorni, a causa dell'arrivo di venti più freschi di Maestrale e ad una maggior pulizia dei cieli, specie al Nord e su alcuni angoli interni del Centro.Tutto ciò lo possiamo ben notare bene anche nella cartina qui sotto che mostra le temperature minime attese per la giornata di Mercoledì 11 Gennaio: molte aree della Valle Padana e le zone interne del Centro faranno registrare valori anche prossimi allo zero se non addirittura sotto (azzurro chiaro), mentre avremo temperature ben sopra lo zero nelle zone colorate in verde per poi passare verso i 10/12°C sui settori evidenziati con il giallo.Le temperature minime previste per la giornata di Mercoledì 11 Gennaio 2023.



Quanto al possibile arrivo di una fase decisamente più fredda e di stampo invernale, si dovrà attendere almeno la fine della seconda decade del mese. Solo dopo il 20 Gennaio, infatti, i centri di calcolo lasciano qualche speranza di rivedere un clima più consono al periodo.