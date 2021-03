Ustioni su mani e gambe, Gianni Morandi in ospedale. Caduto in un fuoco

Gianni Morandi è finito in ospedale. Il cantante, mentre era alle prese con dei lavori in campagna, è finito dentro un fuoco di sterpaglie e ha riportato ustioni alle mani e alle gambe. Immediato il ricovero in ospedale al Bufalini di Cesena, dove ha sede il reparto grandi ustionati, il più importante dell’intera Emilia-Romagna. Morandi, è stato vittima di un incidente domestico e ha riportato alcune ferite, ma - si legge sul Corriere della Sera - non è mai stato in pericolo di vita, malgrado se la sia vista brutta e le ustioni non fossero per nulla banali come testimonia il ricovero nel centro riservato comunque ai casi più gravi.

Morandi si stava dedicando ad alcuni lavori di giardinaggio e ha dato fuoco ad alcune sterpaglie per bruciarle, come molti in questo periodo fanno nei loro campi e nei loro giardini in vista della fine della stagione, per liberarsi dei rami secchi. I medici esperti del reparto, - prosegue il Corriere - però, hanno accertato che le ferite rimediate in giardino da Morandi non erano gravi e gli infermieri hanno proceduto a ulteriori medicazioni. Dopo il brutto spavento pare addirittura che il cantante abbia ringraziato il personale sanitario scherzando e scattandosi un selfie assieme a medici e infermieri.