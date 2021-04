Vaccini: anziani in coda, caos e disordini ad Agrigento. Interviene la polizia

L'open weekend dei vaccini, promosso dalla Regione, ad Agrigento diventa un caos. Nella prima delle quattro giornate dedicate alla somministrazione del siero, senza prenotazione, anche ad anziani over 80 e a soggetti fragili, si sono registrati disordini e proteste all'hub del Palacongressi, al Villaggio Mosè.

Diverse centinaia di persone si sono trovate ammassate ad attendere in fila davanti a un varco. Dopo alcune ore, gli operatori hanno comunicato che il punto di ingresso davanti al quale attendevano non era quello corretto. In quel momento c'è stato un fuggi fuggi con disordini e proteste che sono state sedate dalle forze dell'ordine.

Polizia e carabinieri hanno cercato di calmare gli animi e regolare la fila all'esterno in maniera meno caotica ma le scene degli assembramenti, immortalate con video e foto dai presenti, sono diventate subito virali. In molti hanno preferito andare via senza attendere per non restare ore ammassati con centinaia di persone e rischiare il contagio.