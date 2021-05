Vaccino, open day Astrazeneca a Roma: appuntamento nel weekend per gli over 40

Vaccino Pfizer al momento indisponibile, tanto da far allungare la pausa tra le dosi. Scorte di Astrazeneca invece abbondanti. Dunque, dopo Rieti, la Regione Lazio organizza un altro open day, stavolta a Roma, per inocularsi il siero anglosvedese questo week end: sabato 15 e domenica 16 per gli over 40.

Visto il successo dell'open day di Rieti per la somministrazione del vaccino Astrazeneca, l'assessore alla sanità Alessio D'Amato e il presidente Nicola Zingaretti hanno organizzato il secondo tempo dell'iniziativa.

Questo fine settimana, sabato 15 e domenica 16 maggio ci sarà un open day Astrazeneca con ticket virtuale per gli over 40 (nati dal 1981), come riporta la pagina social 'SaluteLazio'. "Gli hub di somministrazione dedicati, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni", fa sapere l'assessorato. A Roma e provincia saranno 21 i siti interessati. La due giorni di vaccinazioni dovrebbe aver luogo negli hub della Nuvola di Fuksas all'Eur, a Termini, a Fiumicino, Valmontone (dove è già in atto l'esperimento delle iniezioni al drive-in) e non solo: mancano i dettagli, ma dovrebbero arrivare a breve.