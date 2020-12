Vede arrivare la polizia e butta la droga. Lapo Elkann, indagato per spaccio

Lapo Elkann è ancora nei guai. L'ereditiero di casa Agnelli è finito nel registro degli indagati, l'accusa è di quelle pesanti: spaccio di droga. I fatti si riferiscono ad una notte di 3 mesi fa, lo scorso 12 settembre - si legge sul Fatto Quotidiano - ma solo adesso la questione è venuta alla luce. Quella notte, intorno alle 3, una pattuglia incappa in una coppia di uomini che si muove in modo furtivo. Questa volta nel centro di Rapallo, a dieci chilometri di distanza. Alla vista dei militari uno dei due si allontana in fretta. L’altro prova a sbarazzarsi di qualcosa in modo piuttosto plateale, poi si incammina velocemente verso la macchina. A terra i carabinieri recuperano alcune dosi di cocaina, così bloccano e identificano il proprietario dell’auto: è Lapo Elkann. Ed era sempre lui, due ore prima, il pilota spericolato che aveva scambiato il lungomare per il circuito di un Gran premio fra Portofino e Santa Margherita, una Ferrari sfreccia ad alta velocità, multa salatissima.

Le follie di quella nottata - prosegue il Fatto - sono diventate un’inchiesta della Procura di Genova. I magistrati hanno iscritto l’ereditiero di casa Agnelli nel registro degli indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sul caso il pm Silvia Saracino ha chiesto l’ar - chiviazione, convinta che quella quantità, vista la storia personale del rampollo tormentato più famoso d’Italia, possa essere considerata a tutti gli effetti una quantità compatibile con un consumo personale. Se il giudice accettasse questa interpretazione, per Elkann resterebbe solo la segnalazione al Sert come tossicodipendente.