Vendita di mascherine non idonee: sequestrati 1,2 mln di euro a Irene Pivetti

Irene Pivetti ha guadagnato 23 milioni di euro dalla vendita di 10 milioni di mascherine Ffp2 alla Protezione Civile, destinate a ospedali e operatori sanitari, ma quei dispositivi “non rispondevano alle caratteristiche minime pattuite”. Ecco perché l’ex presidente della Camera, ora amministratrice unica della Only Italia Logistics Srl, importatrice di quei dispositivi dalla Cina, è nei guai per frode in pubblica fornitura.

Il sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Ciro Vittorio Caramone, ha quindi disposto il sequestro preventivo di un conto corrente alla banca Sella Patrimoni e della somma di 1 milione e 200mila euro.