Vendola diffamato: condannati il Fatto, Giornale e Libero; 145 mila euro

Vendola diffamato: conadannati il Fatto, Giornale e Libero; 145 mila euro

"Fu strumentalizzato il contenuto di un'intercettazione telefonica". I giornalisti oggi condannati avrebbero attribuito a Nichi Vendola una risata al telefono con l'allora responsabile per i rapporti dell'Ilva di Taranto Girolamo Archinà, collegandola ai morti di tumore a Taranto. Con questa spiegazione il Tribunale di Bari ha condannato quattro testate giornalistiche e dieci tra direttori e redattori per aver diffamato l'ex presidente della Puglia Nichi Vendola. La somma risarcitoria totale è di 145 mila euro.I giornali in questione sono: Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Libero e Gli amici del Giornale d’Italia. Mentre tra i dieci giornalisti condannati compaiono anche i direttori: Alessandro Sallusti, Maurizio Belpietro, Peter Gomez e Francesco Storace.