Venezia, il Mose funziona. Zaia: "giornata storica, oggi abbiamo certezze"

Venezia non si allaga grazie al Mose

Resta stabile a 70 centimetri la marea registrata a Punta della Salute, a Venezia, grazie al Mose che ha dato una prova positiva al suo primo test, in condizioni di maltempo e alta marea. Anche nel momento del suo picco massimo, i 135 centimetri previsti dal Centro maree di Venezia alle 12.05, il Mose ha dimostrato di funzionare tenendo bloccata l'ondata di alta marea al di fuori dalla laguna di Venezia.

Le dichiarazioni: il Mose funziona

"Una giornata che attendavamo da anni. #Venezia è protetta. Il #MOSE funziona. Finalmente è un fatto reale. Ci sono voluti anni, ma la volontà di difendere la città e la laguna dagli eccessi di marea è stata più forte dei ritardi, degli errori, degli scandali". Lo scrive su twitter il dem Pierpaolo Baretta. "Piazza San Marco oggi per la prima volta è rimasta asciutta durante l'acqua alta. E' un momento storico per Venezia. La giornata di oggi ci rende ottimisti per la nostra Piazza, per la nostra città e per tutti i cittadini". Lo sottolinea, con soddisfazione il presidente dell'Associazione di Piazza San Marco Claudio Venier. "Ci sono ancora le opere complementari che devono al più presto essere realizzate, in primis la messa in asciutto dall'isola della piazza con al suo interno la basilica, siamo solo all'inizio, sarà importante capire quando alzare il Mose, ma dopo un anno estremamente difficile oggi possiamo guardare al futuro con più fiducia", spiega. "Tutte le attività commerciali di Piazza San Marco, e quelle di tutta la città, vivono questo momento con grande sollievo. - sottolinea-Associazione Piazza San Marco ringrazia tutti coloro che lo hanno reso operativo e possibile: il Governo, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, il commissario straordinario Elisabetta Spitz, Thetis e il Consorzio Venezia Nuova in primis. Tratteniamo il respiro fino alla fine della alta marea. Quando la pressione alle bocche di porto finirà", conclude.

Le parole di Zaia sul Mose

"Oggi è una giornata storica perche' siamo davanti ad un'opera per la quale abbiamo atteso veramente decenni e oggi abbiamo avuto la certezza che funziona. Si tratta di un'opera che è costata molto dal punto di vista finanziario, giudiziario e non solo, oggi abbiamo almeno la rassicurazione che questo serve a Venezia". L'ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia parlando a margine dell'assemblea generale di Confindustria che si è tenuta a Schio (Vicenza). "Piazza San Marco ha una piccola pozzanghera contro i 30, 40 centimetri di acqua che avremmo avuto inevitabilmente - ha proseguito - direi positivo quindi. Spero si continui cosi e si riesca ancora di più a potenziare il sistema con una messa in sicurezza generale e totale di Venezia".