Vercelli, uccide il marito ed esce con gli amici: uomo confessa dopo 48 ore

E' stato arrestato dopo un lungo interrogatorio, e si trova ora nel carcere di Vercelli, Luca Meloni, il 43enne reo confesso dell'omicidio del compagno, il coetaneo Fabio Spiga, con il quale era unito civilmente dal 2017. Dalla ricostruzione della polizia, il delitto è avvenuto lunedì sera, al culmine di un litigio per debiti e gelosia, ma soltanto ieri mattina Meloni ha chiamato il numero di emergenza del commissariato di Casale Monferrato. Il delitto nella loro abitazione, dove gli agenti hanno trovato il corpo della vittima, trafitto da una trentina di coltellate.

Ad avvisare le forze dell’ordine sarebbe stato lo stesso Meloni. "Venite, ho ucciso mio marito", la richiesta di aiuto dell’uomo al numero di emergenza del commissariato. Gli agenti, una volta sul posto, lo hanno trovato in forte stato di agitazione nell’appartamento. Il cadavere del compagno, sposato civilmente nel 2017, era in una pozza di sangue in camera da letto.

Secondo una prima ricostruzione, lunedì sera dopo un litigio Meloni era uscito di casa per distrarsi, soffermandosi in un bar ed incontrando alcuni amici. Al suo rientro, intorno alle 22, la discussione era ripresa tra accuse e insulti reciproci, fino alle coltellate, inferte su tutto il corpo della vittima con un coltello da cucina. Sotto choc, l’omicida è uscito per incontrarsi con degli amici e di trascorrere la notte a casa di uno di questi, alternando ore in casa e fuori fino a questa mattina. Quando, stremato, ha chiamato la polizia.

Come riporta il Corriere della Sera, la vittima era dipendente del supermercato Eurospin di Casale, dove era diventato responsabile delle vendite. Aveva lavorato un anno in Inghilterra e parlava molto bene l’inglese. Appassionato d’arte, aveva fatto il liceo artistico e frequentato per qualche anno l’Università. I conoscenti lo descrivono come una persona colta.