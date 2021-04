Vespa, buon 75° compleanno. A quota 19 mln di pezzi dalla primavera del '46

Vespa: lo scooter-icona senza tempo festeggia il 75°annivesario. Non solo "Vacanze Romane"...

"Vespa", ed è subito Audrey Hepburn e Gregory Peck che girano per le vie della capitale in sella al mitico scooter nella celebre pellicola Vacanze Romane. Un posto in locandina che anche altri cineasti negli anni le hanno riservato, sugellandola a icona di stile senza tempo. Ma la sua storia inizia da un “motorscooter” sul modello delle piccole motociclette per paracadutisti poi prototipo rivoluzionario.

Vespa festeggia il 75° anniversario, a quota 19 milioni di esemplari dalla primavera del '46. A celebrare i 19 milioni è la Vespa GTS 300 nella serie speciale 75th, assemblata nello stabilimento di Pontedera, dove viene prodotta dall'anno di nascita. 19 milioni di Vespa e altrettante storie di generazioni che in tutto il mondo hanno conquistato la libertà in sella all'amata due ruote. Uno scooter vessillo culturale e compagno fedele quotidiano per italiani, europei, così per americani, africani e asiatici.

E dopo 75 anni di storia e tecnologia all'avanguardia Vespa è oggi commercializzata in 83 paesi in tutti i continenti, emblema del made in Italy nel mondo. A metà degli anni 2000 la produzione annua si attesta intorno alle 50mila unità, da allora una crescita costante l'ha portata a superare quota 100mila nel 2007 e le 200mila dal 2018. Più che mai oggi marchio globale è prodotta in tre siti produttivi: Pontedera per l'Europa, l’America e tutti i mercati occidentali, Vinh Phuc, in Vietnam, che serve il mercato locale e i paesi del Far East e in India, nel modernissimo impianto di Baramati, aperto nel 2012, per il mercato indiano e del Nepal.

In occasione dell'anniversario l'azienda ha lanciato una serie speciale Vespa 75th, disponibile per Vespa Primavera (nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc) e per Vespa GTS (nelle cilindrate 125 e 300 cc), in limited edition 2021. La scocca di Vespa 75th si colora dell’inedito metallizzato Giallo 75th che reinterpreta in chiave contemporanea le cromie in auge negli anni Quaranta. Sulle fiancate e sul parafango anteriore il numero 75, come anche nella vista frontale dove la tradizionale “cravatta” è in tinta opaca giallo pirite.