Viareggio, ecco chi è l'imprenditrice balneare Cinzia Dal Pino: la donna che ha investito a morte il suo rapinatore

Viareggio, ecco chi è l'imprenditrice balneare Cinzia Dal Pino che ha investito e ucciso il suo rapinatore

Si chiama Cinzia Dal Pino, ha 65 anni ed è proprietaria di uno stabilimento balneare sulla Passeggiata a mare di Viareggio la donna fermata con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Said Malkoun, avvenuta nella notte tra l'8 e il 9 settembre.

Che cos’è successo

Secondo le indagini, Said Malkoun avrebbe rapinato la donna rubandole la borsa e minacciandola con un coltello. Dopo il furto, l'uomo si è dato alla fuga, ma è stato successivamente avvistato da Cinzia su un marciapiede della Darsena.

Gli inquirenti sostengono che la donna abbia deliberatamente investito il ladro con il suo suv, passandogli sopra almeno tre volte, come evidenziato dalle telecamere di sorveglianza. Dopo aver investito l’uomo, Dal Pino è scesa dal veicolo per recuperare la sua borsetta, per poi fuggire.

La polizia ha localizzato e interrogato la donna poco dopo, e ora si trova in custodia in attesa dell'udienza di convalida del fermo prevista per domani.