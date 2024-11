Scontri a Milano, quartiere Corvetto, per la morte di Ramy | video

È stata un'altra notte di proteste, violente e di scontri con la Polizia nel quartiere Corvetto di Milano dove viveva Ramy, il giovane egiziano morto pochi giorni fa mentre a bordo di un motorino, cercava di fuggire dall'inseguimento dei carabinieri dopo una rapina compiuta in zona Corso Como.

Gli amici del giovane, tutti residenti in uno dei quartieri più difficili del capoluogo lombardo, sono scesi ancora in piazza ieri sera incendiando e danneggiando auto, un autobus ed i cassonetti creando disagi al traffico ed ingenti danni. La Polizia è intervenuta per controllare la protesta proseguita per diverse ore. Non ci sono stati feriti.