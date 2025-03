Maltempo a Firenze; paura per la piena ed alluvione dell'Arno | video

Paura a Firenze per la piena dell'Arno con rischio di alluvione ed inondazioni in diverse zone della città. Già in mattinata nei pressi di Campo di Marte il fiume ha allagato alcuni tratti delle strade e le previsioni per le prossime ore non fanno altro che aumentare la preoccupazione visto che la pioggia dovrebbe proseguire in maniera intensa