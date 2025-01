Maltempo a Firenze, violenta pioggia causa allagamenti e danni | video

Situazione difficile a Firenze per colpa del maltempo e di una vera e propria bomba d'acqua abbattutasi sulla città nelle prime ore del mattino e che ha provocato allagamenti anche nei dintorni. La forte e violenta pioggia caduta in pochi minuti ha trasformato le strade in fiumi con cantine ed appartamenti allagati e sottopassaggi diventati trappole per automobilisti. La circolazione in città è molto complessa e rallentata ma anche le linee ferroviarie regionali e nazionali stanno accumulando ritardi con disagi per i passeggeri.