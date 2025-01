Neonata rapita, colpaccio di Vespa su Rai 1. Parla il marito di Rosa: "Siamo senza parole...". VIDEO

Moses Chiediebere parla del rapimento della neonata a Cosenza, sostenendo che sua moglie, Rosa Vespa, abbia agito da sola. In un'intervista a “Cinque minuti” su Rai1, ha raccontato: «Mia moglie ha fatto tutto da sola, da quello che ho capito. Sua madre e sua sorella sono senza parole». Il 21 gennaio, giorno delle dimissioni dalla clinica, Rosa aveva detto che il medico non aveva ancora firmato i documenti necessari, causando l'irritazione della famiglia. Moses ha anche preparato una festa a casa con i parenti, convinto che la neonata fosse un maschietto, come riferito dalla moglie. Ora, con il suo arresto, le indagini proseguono per fare luce su questo drammatico caso.