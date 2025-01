Roccaraso presa d'assalto dai turisti di Napoli | video

Ecco il video del caos che si è creato domenica scorsa a Roccaraso letteralmente presa d'assalto da circa 15 mila turisti arrivati per lo più da Napoli. Una massa enorme di persone che ha reso ingestibile la situazione: 220 pullman, arrivati grazie alla promozione di qualche influencer che sponsorizzava la gita a basso costo (30 euro, pullman + colazione) e che ha trasformato strade e parcheggi in un ingrogo senza uscita. C'è chi per percorrere 100 km ci ha impiegato al ritorno 6 ore.

La località montana sta pensando ad iniziative per evitare situazioni analoghe nei prossimi fine settimana.