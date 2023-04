Violentata a 13 anni dal prete, ma l'aguzzino celebra ancora la messa

Fu abusata a 13 anni da un prete, condannato e sospeso: "Perchè celebra ancora la messa a Subiaco?"

Non è la prima volta che denuncia, Giada Vitale, vittima (oggi 25enne) di un sacerdote che è stato condannato in via definitiva nel 2020 a quattro anni e dieci mesi di reclusione e, in parallelo, anche dalla Congregazione della Dottrina della Fede (che lo ha sospeso a divinis). E denuncia sempre lui, il reverendo Marino Genova, a cui ancora dopo anni è consentito celebrare l’eucarestia. Come riporta Il Messaggero, infatti, il filmato che ritrae l’uomo nel monastero benedettino di Subiaco alla celebrazione pasquale del Giovedì Santo è solo uno degli ultimi episodi portati all’attenzione dell’opinione pubblica.

“Personalmente provo disgusto. Perchè la Chiesa di Papa Francesco continua ad avere un atteggiamento protettivo nei confronti dei preti che hanno abusato dei minori?” sono le parole di Giada, sotto choc mentre osserva sul telefonino il suo aguzzino che, assieme ad altri preti, ha celebrato il rito solenne con il quale la Chiesa ha istituito l'eucarestia.