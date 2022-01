Violenze Capodanno Roma, "Stupro? No, era stordita e non ha saputo dire no"

Violenze Capodanno Roma, i genitori hanno coperto i figli

L'inchiesta sulle violenze sessuali di Capodanno alla festa a Roma continua e ogni giorno spuntano retroscena inediti su quella tragica notte di San Silvestro 2020 in cui una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un gruppo di ragazzi, senza che nessuno degli amici presenti o delle altre ragazze intervenisse per aiutarla. L a responsabilità di quello che è successo nella villetta di Primavalle - si legge sul Corriere della Sera - "è anche responsabilità dei genitori", secondo il giudice delle indagini preliminari. Eppure c’è chi non si sente in colpa, difende i ragazzi. Nell’ordinanza di custodia cautelare contro i tre presunti stupratori R.M. è indicato come uno dei padri che consiglia di "non coinvolgere le forze dell’ordine". Sua figlia era al party abusivo, è un’amica della 16enne violentata. "Dopo Capodanno mia figlia - spiega il padre di una delle ragazze - ha saputo che cosa era successo è rimasta schifata. E mi ha detto: “Non è possibile che questa ragazza sia stata violentata. Ho detto a mia figlia che non deve giudicare nessuno. Forse i ragazzi sono andati lì con l’intento di divertirsi ed è quello che hanno fatto".

"E andava bene - prosegue il genitore al Corriere - finché la ragazza era sobria, ma se andando avanti con la serata era così stordita da non riuscire a dire no, per la legge è stupro. Secondo me non c’è stata una violenza, ma purtroppo la verità è che non si saprà mai con chi quella ragazza voleva o non voleva avere un rapporto quella sera. Mia figlia le ha chiesto come stava, lei non le ha detto nulla e si sono addormentate. L’unica cosa che ha notato è che aveva le ginocchia rosse, ma lei non le ha detto che stava male o che le avevano fatto qualcosa. A sedici, diciassette, diciott’anni è normale che a una festa di Capodanno ci sia l’alcol e che qualcuno porti qualcosa (sostanze stupefacenti, ndr), ma non doveva finire così".

