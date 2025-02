Visibilia, udienza Santanchè a rischio: mancano i giudici. Potrebbe slittare da marzo a settembre

Visibilia, il paradosso della mancanza dei giudici che rischia di aiutare il governo

Mentre è in corso la guerra tra governo e giudici, con attacchi reciproci e mezzo esecutivo iscritto nel registro degli indagati, paradossalmente proprio dai magistrati potrebbe arrivare un assist (involontario) al governo. A causa della carenza di gip e gup al Tribunale di Milano, infatti, l'udienza a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè potrebbe slittare. Si tratta del procedimento per la presunta truffa ai danni dell'Inps nell'ambito dell'inchiesta su Visibilia. D’ora in avanti all’Ufficio gip-gup di Milano - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - si celebreranno solo procedimenti con persone in misura cautelare o per reati indicati "prioritari" dal legislatore: tutti gli altri si faranno a ritmo dimezzato da un "tetto" massimo di fascicoli in udienza, e i processi in carico ad alcuni giudici da poco andati via (dunque in riassegnazione) verranno seccamente spostati a settembre.

Santanchè rischia di far parte proprio di questo ultimo gruppo e se dovessero essere confermate queste tempistiche - prosegue Il Corriere - l'udienza della ministra del Turismo, fissata in calendario per il prossimo 26 marzo, potrebbe slittare fino a dopo l'estate. Ma proprio a questa udienza rimandata, sia la premier Meloni che la senatrice di Fratelli d’Italia potrebbero agganciare la sostenibilità delle non dimissioni da ministra del Turismo, potrebbe infatti essere un indiretto micro-effetto collaterale di una situazione ben più generale e rilevante, fotografata dal provvedimento adottato ieri dal Tribunale di Milano. Quindi, ecco la stretta per mancanza di gup e gip: verranno trattati solo casi con misure cautelari o reati prioritari, gli altri subiranno rallentamenti e possibili rinvii.