Visti per extracomunitari in cambio di orologi: arrestati 2 funzionari degli Esteri

Avrebbero accettato utilità di vario tipo, denaro, dispositivi elettronici, orologi di pregio, viaggi aerei, investimenti immobiliari negli Emirati Arabi Uniti, in cambio della loro agevolazione prestata per la gestione delle pratiche relative al rilascio dei visti in favore di soggetti extracomunitari “segnalati” dagli altri indagati.

Gli arrestati sono in totale 5, 2 ai domicliari

Così su delega della Procura di Roma, finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di 5 persone, di cui 2 in carcere e 3 agli arresti domiciliari, per le ipotesi di reato di corruzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I

La regia dell'extracomunitario a Roma

l provvedimento cautelare, emesso dal Gip del locale Tribunale, costituisce l’epilogo delle indagini eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, e dalle quali è emerso che gli indagati, avrebbero allestito, con la regia di un imprenditore extracomunitario residente a Roma, un imponente traffico illegale di ingressi in Italia, sfruttando le opportunità fornite dal così detto decreto flussi.

Il "sistema" per ottenete i visti col Decreto flussi

Per ottenere il visto gli indagati avrebbero reperito titolari formali di società italiane i quali, dietro compenso, si sarebbero prestati ad assumere fittiziamente gli extracomunitari al solo fine di fornire la documentazione necessaria a presentare l’istanza telematica finalizzata al rilascio del nulla osta per l’ingresso in Italia.Gli extracomunitari di stanza in Italia chiedevano, inoltre, ai loro connazionali da regolarizzare ingenti somme di denaro, in parte in misura “fissa” e in parte in proporzione ai futuri guadagni lavorativi dagli stessi ottenuti nel nostro Paese.